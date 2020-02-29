В Киеве авто врезалось в маршрутку на остановке и вылетело на тротуар

29 февраля, 2020, 20:37

В Соломенском районе столицы, на проспекте Победы произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и автомобиля Volkswagen Golf

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Как рассказал Вартовым Еспресо водитель маршрутки, он стоял на остановке общественного транспорта и пассажиры как раз уже сели в маршрутку и в это время он услышал мощный удар, от которого отбросило вперед примерно на 5-7 метров. Как оказалось, в зад маршрутки врезался автомобиль Volkswagen Golf, который от удара закрутило вокруг маршрутки и выбросило на тротуар, к счастью, там не было пешеходов.

Медики скорой, которые прибыли по вызову, оказали первую помощь на месте. К счастью, никому госпитализация не понадобилась. Сам драйвер Volkswagen - парень (на вид лет 18-20) сказал коротко, что его понесло. Возможно, одной из причин аварии могло стать возможное несоблюдение скоростного режима, а также летняя резина на Volkswagen Golf.

Как известно, летняя резина при температуре воздуха меньше 7 градусов тепла перестает нормально работать и, соответственно, уменьшается сцепление с асфальтом.

На месте работают патрульные полицейские, которые занимаются оформлением аварии.