В Киеве авто слетело с дороги в Русановский канал

29 февраля, 2020, 23:11

В Днепровском районе столицы автомобиль Renault слетел с дороги в Русановский канал

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Водителю и пассажирке выбраться из воды помогли прохожие. Врачи "скорой" госпитализировали обоих пострадавших для дальнейшего обследования.

По словам водителя - перед авто вдруг выбежала собака. Чтобы спасти животное, водитель вывернул руль, машина слетела с дороги и со склона сошла в воду. На месте, кроме медиков, работают спасатели 16-й пожарно-спасательной части и бойцы аварийно-спасательного отряда КГГА.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.