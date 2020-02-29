В Киеве авто слетело с дороги в Русановский канал
29 февраля, 2020, 23:11
В Днепровском районе столицы автомобиль Renault слетел с дороги в Русановский канал
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Водителю и пассажирке выбраться из воды помогли прохожие. Врачи "скорой" госпитализировали обоих пострадавших для дальнейшего обследования.
По словам водителя - перед авто вдруг выбежала собака. Чтобы спасти животное, водитель вывернул руль, машина слетела с дороги и со склона сошла в воду. На месте, кроме медиков, работают спасатели 16-й пожарно-спасательной части и бойцы аварийно-спасательного отряда КГГА.
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
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