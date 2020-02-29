В Кривом Роге загорелся балкон в 9-этажке. Пришлось эвакуировать людей
По вызову сразу было направлены дежурные отделения 12-й, 14-йи 26-й государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу спасателей.
По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что пожар возник на балконе трехкомнатной квартиры, расположенной на четвертом этаже. Пламя охватило балкон и жилую комнату квартиры. Огнем уничтожено балкон, вещи домашнего обихода и внутренняя отделка стен квартиры. Общая площадь пожара составила 15 метров. кв.
Сотрудники Службы спасения "101" вывели по лестничной клетке на свежий воздух четырех пенсионеров: двух мужчин 1938, 1960 года рождения, и двух женщин 1942, 1955 года.
Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
Пожар локализован в 20:25 и ликвидирован в 20:40.
К тушению пожара были привлечены 13 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-