В Кривом Роге загорелся балкон в 9-этажке. Пришлось эвакуировать людей

29 февраля, 2020, 14:00

В пятницу, 28 февраля 2020 года, в 20:05 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома, на микрорайоне Солнечном, Саксаганского района города Кривой Рог

По вызову сразу было направлены дежурные отделения 12-й, 14-йи 26-й государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу спасателей.

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что пожар возник на балконе трехкомнатной квартиры, расположенной на четвертом этаже. Пламя охватило балкон и жилую комнату квартиры. Огнем уничтожено балкон, вещи домашнего обихода и внутренняя отделка стен квартиры. Общая площадь пожара составила 15 метров. кв.

Сотрудники Службы спасения "101" вывели по лестничной клетке на свежий воздух четырех пенсионеров: двух мужчин 1938, 1960 года рождения, и двух женщин 1942, 1955 года.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Пожар локализован в 20:25 и ликвидирован в 20:40.

К тушению пожара были привлечены 13 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.