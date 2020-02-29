В феврале на Донбассе уничтожено 38 российских оккупантов, ранено - 44
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Командование операции Объединенных сил сообщает, что в случае угрозы жизни и здоровью наших воинов, при попытках захвата территорий, прорыва вражеских разведывательно-диверсионных или штурмовых групп военнослужащие Объединенных сил всегда дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.
По подтвержденным данным, потери русско-оккупационных войск в течение февраля 2020 года составили: необратимыми - 38 человек; ранеными и травмированными - 44 человека; вооружения и военной техники - 5 единиц, в частности, повреждена одна станция РЭБ.
Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
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