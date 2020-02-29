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Espreso.tvОбществоУПЦ МП требует наказания для украинского посольства в Черногории

УПЦ МП требует наказания для украинского посольства в Черногории

В Украинской православной церкви Московского патриархата возмутились комментарием посольства Украины в Черногории относительно визита в эту страну митрополита Онуфрия и требуют привлечения к ответственности украинских дипломатов

Об этом говорится в заявлении отдела внешних церковных связей УПЦ МП, передает Еспресо.TV.

Предстоятель церкви Московского патриархата Онуфрий сейчас находится в Черногории. В эту страну он приехал, чтобы поддержать представителей Сербской православной церкви (СПЦ), которые выступают против закона о свободе религии, принятого парламентом этой страны в декабре прошлого года.

Вечером 27 февраля Митрополит Онуфрий выступил с речью на площади кафедрального собора Воскресения Христова в городе Подгорице.

В Посольстве Украины в Черногории отреагировали на международную деятельность предстоятеля УПЦ МП.

На своей фейсбук-странице дипломаты обнародовали пост, в котором среди прочего заявили, что митрополит Онуфрий, комментируя внутренние дела Черногории, "наносит вред дружественным отношениям украинского и черногорского народа".

Однако, представителям ОВЦС УПЦ МП в этой заметке не понравилось, что дипломаты Предстоятеля УПЦ МП назвали "митрополитом Русской православной церкви в Киеве" и "высокопоставленным церковным чиновником Русской православной церкви".

Священнослужителей УПЦ МП также возмутило, что украинские дипломаты на своей фейсбук-странице опубликовали статью об их Церкви и комментарий ПЦУ о приезде митрополита в Черногорию.

"Посольство на собственной фейсбук-странице последующей публикацией размещает критическую по отношению к УПЦ статью журналиста Božidar Proročić, в которой автор фактически повторяет тезисы предыдущего поста посольства. Также стало известно, что Посольство разослало по черногорских СМИ недавний комментарий религиозной организации, а именно ПЦУ, по приезду в эту страну Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. В СМИ также стала появляться информация, что подобные тексты рассылаются и от посольства Украины в Республике Сербия ", - говорится в заметке Отдела внешних церковных связей УПЦ МП.

Как утверждают в УПЦ МП, визит митрополита Онуфрия в Черногорию не преследует никаких политических целей и "как глава крупнейшего православного религиозного объединения Украины он имеет право представлять его на всех уровнях в том числе и международном, и во всех организациях независимо от форм собственности и подчинения ".

Отдел внешних церковных связей УПЦ МП затем ожидает от МИД Украины объяснений относительно комментария посольства Украины в Черногории и требует привлечь должностных лиц посольства Украины в Черногории к "уголовной ответственности" за "разжигание религиозной розни".

Онуфрий сейчас находится в Черногории. Сегодня последний день его визита.

27 февраля он вместе митрополит Черногорским и Приморским Амфилохием возглавил вечернее богослужение в храме Воскресения Христова, а впоследствии - принял участие в крестном ходе и выступил с речью у храма.

Посольство Украины выступило с заявлением по данному поводу.

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