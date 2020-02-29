Украинского посла в России не будет, - Пристайко
Так считает министр иностранных дел Вадим Пристайко, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на УНИАН .
"Назначение посла – это сугубо политический шаг", - подчеркнул руководитель украинского МИД.
Он пояснил, что логики в назначении посла в Москву пока нет.
"Посол – это личный представитель президента Украины, который едет с определенным политическим месседжем. На сегодняшний момент с государством, которое продолжает убивать наших ребят, политически говорить не о чем", - отметил Пристайко.
Глава украинской дипломатии отметил, что текущий формат миссии вполне отвечает всем потребностям.
"Есть специальная форма – так называемые временно поверенные в делах Украины в России, а так же здесь. Консульство работает, спасает граждан", - рассказал он.
Что же касается переговоров со страной-агрессором, то для их проведения, по его словам, послы министрам не обязательно нужны:
"Для того, чтобы вести переговоры с Сергеем Лавровым, ему достаточно поднять трубку и позвонить мне".
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