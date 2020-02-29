Уайлдер определился с судьбой тренера, который остановил бой с Фьюри

29 февраля, 2020, 22:18

Американский боксер Деонтей Уайлдер не стал увольнять тренера Марка Бреланда, который выбросил белое полотенце и остановил бой против британца Тайсона Фьюри

Об этом сообщил журналист Кевин Иоле в twitter.

По словам Деонтея Уайлдера, который проиграл техническим нокаутом в бою за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе Тайсону Фьюри, Марк Бреланд остается частью его команды.

"Я - воин. Чувствую себя так же, как в ту ночь: если мне придется покинуть этот ринг, то только на щите. Но я осознаю, что моя команда руководствуется только моими интересами. Бреланд - по-прежнему часть моей команды, и мы ждем начала подготовки к третьему бою с Фьюри ", - сказал Уайлдер.