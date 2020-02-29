Уайлдер определился с судьбой тренера, который остановил бой с Фьюри
29 февраля, 2020, 22:18
Американский боксер Деонтей Уайлдер не стал увольнять тренера Марка Бреланда, который выбросил белое полотенце и остановил бой против британца Тайсона Фьюри
Об этом сообщил журналист Кевин Иоле в twitter.
По словам Деонтея Уайлдера, который проиграл техническим нокаутом в бою за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе Тайсону Фьюри, Марк Бреланд остается частью его команды.
"Я - воин. Чувствую себя так же, как в ту ночь: если мне придется покинуть этот ринг, то только на щите. Но я осознаю, что моя команда руководствуется только моими интересами. Бреланд - по-прежнему часть моей команды, и мы ждем начала подготовки к третьему бою с Фьюри ", - сказал Уайлдер.
Statement from @BronzeBomber on @MarkBreland pic.twitter.com/pmGiNfZROe- Kevin Iole (@KevinI) February 29, 2020
- Напомним, 23 февраля в бою за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера .
- 25 февраля Уайлдер заявил, что его тренер преждевременно выбросил белое полотенце и остановил бой против Тайсона Фьюри.
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