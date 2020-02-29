 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУайлдер определился с судьбой тренера, который остановил бой с Фьюри

Уайлдер определился с судьбой тренера, который остановил бой с Фьюри


фото: REUTERS
Американский боксер Деонтей Уайлдер не стал увольнять тренера Марка Бреланда, который выбросил белое полотенце и остановил бой против британца Тайсона Фьюри

Об этом сообщил журналист Кевин Иоле в twitter.

По словам Деонтея Уайлдера, который проиграл техническим нокаутом в бою за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе Тайсону Фьюри, Марк Бреланд остается частью его команды.

"Я - воин. Чувствую себя так же, как в ту ночь: если мне придется покинуть этот ринг, то только на щите. Но я осознаю, что моя команда руководствуется только моими интересами. Бреланд - по-прежнему часть моей команды, и мы ждем начала подготовки к третьему бою с Фьюри ", - сказал Уайлдер.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 февраля, 2020 суббота

больше новостей

29 февраля, 2020 суббота

28 февраля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать