Сегодня музеи Одессы и Измаила пускать к себе без билетов
29 февраля, 2020, 09:39
В субботу, 29 февраля 2020 года, пять одесских музеев бесплатно будут принимать посетителей
Дни открытых дверей пройдут в пяти одесских и одному измаильскому музеях, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ОГА.
Акция связана с 88-летием Одесской области.
Бесплатно можно будет посетить муниципальный музей частных коллекций имени Блещунова, Одесский историко-краеведческий музей, Одесский литературный музей, Одесский музей западного и восточного искусства, Одесский художественный музей, а также Измаильский историко-краеведческий музей Придунавья.
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