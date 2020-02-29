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Espreso.tvОбществоСегодня музеи Одессы и Измаила пускать к себе без билетов

Сегодня музеи Одессы и Измаила пускать к себе без билетов

В субботу, 29 февраля 2020 года, пять одесских музеев бесплатно будут принимать посетителей

Дни открытых дверей пройдут в пяти одесских и одному измаильскому музеях, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Акция связана с 88-летием Одесской области.

Бесплатно можно будет посетить муниципальный музей частных коллекций имени Блещунова, Одесский историко-краеведческий музей, Одесский литературный музей, Одесский музей западного и восточного искусства, Одесский художественный музей, а также Измаильский историко-краеведческий музей Придунавья.

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