Сегодня музеи Одессы и Измаила пускать к себе без билетов

29 февраля, 2020, 09:39

В субботу, 29 февраля 2020 года, пять одесских музеев бесплатно будут принимать посетителей

Дни открытых дверей пройдут в пяти одесских и одному измаильскому музеях, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Акция связана с 88-летием Одесской области.

Бесплатно можно будет посетить муниципальный музей частных коллекций имени Блещунова, Одесский историко-краеведческий музей, Одесский литературный музей, Одесский музей западного и восточного искусства, Одесский художественный музей, а также Измаильский историко-краеведческий музей Придунавья.