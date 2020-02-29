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Espreso.tvСпорт"Ливерпуль" опозорился в игре с "Уотфордом" и потерпел первое поражение в АПЛ

"Ливерпуль" опозорился в игре с "Уотфордом" и потерпел первое поражение в АПЛ


фото: REUTERS
В 28-м туре премьер-лиги "Ливерпуль" проиграл "Уотфорду" и потерпел первое поражение в нынешнем чемпионате Англии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 54-й и 60-й минутах в ворота "Ливерпуля" забил Исмаила Сарр. До разгромного счет на 72-й минуте довел Трой Дини.

"Ливерпуль" проиграл "Уотфорду" 0: 3 и потерпел первое поражение в нынешнем чемпионате Англии.

Несмотря на это, команда Юргена Клоппа имеет 79 очков и уверенно возглавляет турнирную таблицу. Ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - лидеры опережают на 22 пункта.

Чемпионат Англии

28 тур

29 февраля

"Уотфорд" - "Ливерпуль" 3: 0

Голы: Сарр, 54, 60, Дини, 72

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