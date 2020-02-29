"Ливерпуль" опозорился в игре с "Уотфордом" и потерпел первое поражение в АПЛ
29 февраля, 2020, 21:28
В 28-м туре премьер-лиги "Ливерпуль" проиграл "Уотфорду" и потерпел первое поражение в нынешнем чемпионате Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На 54-й и 60-й минутах в ворота "Ливерпуля" забил Исмаила Сарр. До разгромного счет на 72-й минуте довел Трой Дини.
"Ливерпуль" проиграл "Уотфорду" 0: 3 и потерпел первое поражение в нынешнем чемпионате Англии.
Несмотря на это, команда Юргена Клоппа имеет 79 очков и уверенно возглавляет турнирную таблицу. Ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - лидеры опережают на 22 пункта.
Чемпионат Англии
28 тур
29 февраля
"Уотфорд" - "Ливерпуль" 3: 0
Голы: Сарр, 54, 60, Дини, 72
- 18 февраля "Атлетико" победил "Ливерпуль" со счетом 1: 0 в Лиге чемпионов.
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
-
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
Читайте также
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
-