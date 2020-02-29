Портников: Для того, чтобы не было коррупции, экономикой не должны владеть Ахметов, Коломойский, Пинчук и Фирташ

29 февраля, 2020, 19:52

По мнению Виталия Портникова, для того, чтобы в Украине побороть системную коррупцию, необходимо преодолеть олигархию

Об этом Портников заявил в программе "Субботний политклуб" в эфире Еспресо.TV.

По словам Портникова, одних заявлений о преодолении коррупции недостаточно, чтобы с ней справиться.

"В правительстве говорят, что коррупции уже нет. Но коррупция такая вещь, что можно сказать, что ее нет, можно ее не показывать по телевизору, но она, простите, не исчезает. Если вы не показываете больного человека по телевизору, это не значит, что человек выздоровел. Нужно, чтобы он выздоровел в действительности", - сказал Порников.

По его мнению, сущностью украинской коррупции является власть олигархов.

"Для того, чтобы побороть коррупцию, нужно побороть олигархию. Сущностью украинской коррупции является власть олигархов в этой стране. Если президент встречается с этими олигархами, дает им поручения покупать какие-то скорые помощи. Как на прошлой неделе он сказал, что поговорит с антимонопольным комитетом, чтобы он пошел навстречу компании Рината Ахметова ДТЭК, публично, хотя АМКУ не подчиняется президенту. В цивилизованной стране, сказали бы, что это и есть коррупция. Президента вызвали бы в парламент поговорить, каким образом он собирается влиять на антимонопольные органы. Но не у нас, потому что у нас все понимают, что президент это часть олигархической системы", - пояснил Портников.

По его словам, для того, чтобы у нас не было системной коррупции, нашей экономикой не должны владеть олигархи.

"Как можно побороть коррупцию в олигархической системе? Никак. Всегда будут люди, которые будут зарабатывать на коррупции, и всегда будут люди, которые будут зарабатывать на антикоррупции. И очень часто это одни и те же люди. Вы видите, что они пересаживаются с антикоррупционных центров в какие-то советы наблюдения, в каких-то государственных компаниях. А я хотел бы системной борьбы с коррупцией. Но для того, чтобы у нас не было системной коррупции, нашей экономикой не должны владеть Ахметов, Коломойский, Пинчук и Фирташ ", - подчеркнул Портников.