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Espreso.tvОбществоПентагон подписал соглашение по производству комплексов Javelin для Украины

Пентагон подписал соглашение по производству комплексов Javelin для Украины


фото: pbs.org
Министерство обороны США заключило договор на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины и других стран-партнеров

Соответствующие данные размещены в открытом доступе на официальном сайте Пентагона, передает Еспресо.TV.

"Компания Raytheon / Lockheed Martin Javelin, город Тусон, Аризона получила 18 431 215 долларов в соответствии с контрактом W31P4Q-19-C-0059", - говорится в сообщении.

Компания Raytheon - Lockheed Martin займется производством ракетных комплексов Javelin также для Австралии, Грузии, Индонезии, Иордании, Ирландии, Катара, Литвы, Новой Зеландии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Турции, Франции, Чехии и Эстонии.

Комплексы будут производить в городе Тусон (штат Аризона).

С этой целью из американского бюджета выделено $18,4 млн.

Контракт должен быть выполнен 25 июня 2020 г.

 

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