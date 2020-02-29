Папа Римский: в Великий Пост надо выключить смарфоны и позаботиться о душе

29 февраля, 2020, 08:50

На общей аудиенции в Пепельную среду Папа призвал "подключиться" к Евангелию, выключить мобилки, позаботиться об "экологии сердца", отказаться от лишнего и отправиться путем милосердной любви к наиболее нуждающимся

Об этом со ссылкой на Радио Ватикана сообщает Еспресо.TV .

"Великий Пост - это благоприятное время, чтобы освободить место для Божьего слова. Это время, чтобы выключить телевизор и открыть Библию. Пришло время оторваться от мобильного телефона и подключиться к Евангелию. Когда я был маленьким, еще не было телевидения, но существовал обычай в Большой пост не слушать радио. Четыредесятница - это пустыня, это время отказаться от ненужных слов, от болтовни, сплетен, слухов, а обратить к Богу на "Ты". это время посвятить себя здоровой экологии сердца, очистить свое естество ", - подчеркнул Папа Франциск .

По его словам, сейчас ММИ живем в окружении, "загрязненном слишком большим словесным насилием, многими оскорбительными и вредными словами, которые усиливает сеть интернета".

"Мы затоплены пустыми словами, рекламой, коварными сообщениями. Мы привыкли слышать все обо всех и рискуем скатиться в светскость, которая приводит к некрозу нашего сердца, и не существует" байпаса ", чтобы это вылечить, это может сделать только тишина. Нам трудно различить Божий голос, который к нам обращается, голос совести, голос добра. Иисус, призывая идти в пустыню, приглашает нас слушать то, что имеет значение, существенное, что важно ", - добавил он.

В заключение катехизиса потифик добавил, что Великий Пост - это молитва, пост и дела милосердия.