Оккупанты били из противотанкового ракетного комплекса, вблизи КПВВ "Марьинка" ранены двое украинских военных

29 февраля, 2020, 18:49

Российские оккупационные войска обстреляли из ПТРК украинские позиции вблизи КПВВ "Марьинка" и ранили двух военных ВСУ

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рядом с Невельским - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 6 мин; два раза неподалеку Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов - 12 выстрелов, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов; трижды в районе населенного пункта Лебединское - из 82-мм минометов - 10 мин, из станковых противотанковых гранатометов - 16 выстрелов, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Марьинкой - из противотанкового ракетного комплекса.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела наших позиций, а именно: вблизи Майского - из миномета калибра 82 мм - 3 мины, а также огонь велся из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; трижды недалеко от населенного пункта Орехово - из миномета калибра 120 мм - 3 мины и 5 мин - с 82-мм миномета.

Сегодня, 29 февраля, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Следует отметить, что сегодня противник из ПТРК обстрелял позиции Объединенных сил, которые находятся рядом с контрольным пунктом въезда-выезда "Марьинка". Осуществление пропуска через это КПВВ временно приостановлено. Решением командующего объединенных сил введен режим "Красный" до отдельного распоряжения.