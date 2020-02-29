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Espreso.tvОперація об'єднаних силОккупанты били из противотанкового ракетного комплекса, вблизи КПВВ "Марьинка" ранены двое украинских военных

Оккупанты били из противотанкового ракетного комплекса, вблизи КПВВ "Марьинка" ранены двое украинских военных

Российские оккупационные войска обстреляли из ПТРК украинские позиции вблизи КПВВ "Марьинка" и ранили двух военных ВСУ

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рядом с Невельским - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 6 мин; два раза неподалеку Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов - 12 выстрелов, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов; трижды в районе населенного пункта Лебединское - из 82-мм минометов - 10 мин, из станковых противотанковых гранатометов - 16 выстрелов, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Марьинкой - из противотанкового ракетного комплекса.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела наших позиций, а именно: вблизи Майского - из миномета калибра 82 мм - 3 мины, а также огонь велся из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; трижды недалеко от населенного пункта Орехово - из миномета калибра 120 мм - 3 мины и 5 мин - с 82-мм миномета.

Сегодня, 29 февраля, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Следует отметить, что сегодня противник из ПТРК обстрелял позиции Объединенных сил, которые находятся рядом с контрольным пунктом въезда-выезда "Марьинка". Осуществление пропуска через это КПВВ временно приостановлено. Решением командующего объединенных сил введен режим "Красный" до отдельного распоряжения.

 

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