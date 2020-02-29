На окраине Ривного завелась "чупакабра". Обнародованы фото
Об этом журналистам местного портала ЧаРивне рассказала хозяйка двора по имени Лариса, передает Еспресо.TV.
"Я слышала, что лаяла собака, не слишком громко, но я слышала. Не уделили этому внимания, думала, что чужой кот проходил мимо", - говорит Лариса.
Однако позже хозяйка ужаснулась от увиденного.
Чтобы добраться до кур, животному пришлось перепрыгнуть через двухметровый забор.
"У нас два забора. У соседа примерно 2,2 метра и у меня немного ниже. Это существо перепрыгнуло через этот забор и поело моих кур, поотгрызало головы. На заборе остались следы свежей земли", - добавляет Лариса.
Женщина рассказывает, что сразу позвала соседа и осмотрели его двор. Там тоже обнаружили следы неизвестного животного.
Кстати, животного немалого.
Следы оказались слишком большими как для лиса - 7 см в длину и 5 в ширину.
А собака или волк не перепрыгнули бы столь высокого забора, считает сосед.
При этом сосед добавляет, что у него недавно тоже была похожая история.
Тогда существо убило 40 кур, нескольких кроликов и индюка.
"Очень страшно, если честно. Это же животное где-то неподалеку живет. Хорошо, если оно нападает только на кур. Позже я заметила очень глубокие раны от укусов, более 5 сантиметров. Зверь был большой, однозначно. Людям нужно быть внимательными", - добавляет Лариса.
Одно из последних качественных видео с пойманной мертвой "чупакаброй". Снято летом 2019 г. на Полтавщине
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