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Espreso.tvОбществоНа окраине Ривного завелась "чупакабра". Обнародованы фото

На окраине Ривного завелась "чупакабра". Обнародованы фото

На окраине Ривного, в микрорайонные Тынное, в частное хозяйство ворвалось неизвестное животное и поотгрызало курам головы

Об этом журналистам местного портала ЧаРивне рассказала хозяйка двора по имени Лариса, передает Еспресо.TV.

"Я слышала, что лаяла собака, не слишком громко, но я слышала. Не уделили этому внимания, думала, что чужой кот проходил мимо", - говорит Лариса.

Однако позже хозяйка ужаснулась от увиденного.

Чтобы добраться до кур, животному пришлось перепрыгнуть через двухметровый забор.

"У нас два забора. У соседа примерно 2,2 метра и у меня немного ниже. Это существо перепрыгнуло через этот забор и поело моих кур, поотгрызало головы. На заборе остались следы свежей земли", - добавляет Лариса.

Женщина рассказывает, что сразу позвала соседа и осмотрели его двор. Там тоже обнаружили следы неизвестного животного.

Кстати, животного немалого.

Следы оказались слишком большими как для лиса - 7 см в длину и 5 в ширину.

А собака или волк не перепрыгнули бы столь высокого забора, считает сосед.

При этом сосед добавляет, что у него недавно тоже была похожая история.

Тогда существо убило 40 кур, нескольких кроликов и индюка.

"Очень страшно, если честно. Это же животное где-то неподалеку живет. Хорошо, если оно нападает только на кур. Позже я заметила очень глубокие раны от укусов, более 5 сантиметров. Зверь был большой, однозначно. Людям нужно быть внимательными", - добавляет Лариса.

Одно из последних качественных видео с пойманной мертвой "чупакаброй". Снято летом 2019 г. на Полтавщине

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