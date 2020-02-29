 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус у двух украинцев, которые вернулись из Италии, пока не подтвержден, - МЗ

Коронавирус у двух украинцев, которые вернулись из Италии, пока не подтвержден, - МЗ

По состоянию на 29 февраля 2020 года ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 в пределах Украины не зафиксировано

Об этом со ссылкой на пресс-служба Министерства здравоохранения, сообщает Еспресо.TV .

Перед этим в Центр общественного здоровья МЗ Украины поступило два сообщения о подозрении на COVID-19 из Ивано-Франковской и Кировоградской областей. В обоих случаях граждане вернулись из Италии и имеют проявления острого респираторного заболевания.

"Предварительные результаты исследования материала, отобранного от больных лиц, проведенные в вирусологических лабораториях областных лабораторных центров методом ПЦР, дали отрицательный результат на вирусы гриппа. Образцы для дальнейшего исследования были направлены в вирусологической референс-лабораторию", - говорится в сообщении ведомства.

  • Напомним, в четверг, 27 февраля, жительница Делятина обратилась за помощью к медикам. -За подозрения на коронавирус ее госпитализировали в Франковскую областную инфекционную больницу.
  • Перед этим она находилась в Италии.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 февраля, 2020 суббота

28 февраля, 2020 пятница

больше новостей

29 февраля, 2020 суббота

28 февраля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать