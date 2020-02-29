Коронавирус у двух украинцев, которые вернулись из Италии, пока не подтвержден, - МЗ

29 февраля, 2020, 10:58

По состоянию на 29 февраля 2020 года ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 в пределах Украины не зафиксировано

Об этом со ссылкой на пресс-служба Министерства здравоохранения, сообщает Еспресо.TV .

Перед этим в Центр общественного здоровья МЗ Украины поступило два сообщения о подозрении на COVID-19 из Ивано-Франковской и Кировоградской областей. В обоих случаях граждане вернулись из Италии и имеют проявления острого респираторного заболевания.

"Предварительные результаты исследования материала, отобранного от больных лиц, проведенные в вирусологических лабораториях областных лабораторных центров методом ПЦР, дали отрицательный результат на вирусы гриппа. Образцы для дальнейшего исследования были направлены в вирусологической референс-лабораторию", - говорится в сообщении ведомства.