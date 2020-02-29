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Espreso.tvЭкономикаКоординатор "Большой стройки" Юрий Голик показал, как реализуется этот проект на Житомирщине

Координатор "Большой стройки" Юрий Голик показал, как реализуется этот проект на Житомирщине

Координатор Национальной программы "Большая стройка" Юрий Голик опубликовал на своей странице в Facebook фото и видео того, как строятся и реконструируются инфраструктурные объекты в Житомирской области

"Теплая погода позволила начать строительные работы на дорогах уже формально в феврале. Житомирская область. Трасс М-06 и М-21. Участок Житомир - Черняхов. Далее по всей стране", - написал он. 

Также Голик рассказал о том, как реконструируется детский садик и школа в Червоном на Житомирщине.

"Это одна из самых первых ОТГ в стране, образованная еще в 2015-м году. Население громады почти 6 000 жителей. Этот детский садик - самый большой в громаде. Построен в начале 80-х годов прошлого века. С тех пор капитальных ремонтов в садике не было. Децентрализация это поменяла", - заявил он.

Говоря о реконструкции школы в Червоном, в которой учится 378 детей. Голик отметил, что проект начался еще в 2017-м году и этом году долгострой будет закончен. Финансирование окончания работ по этой школе идет из Государственного Фонда Регионального Развития.

Также в городе Житомир реконструируется детский сад №32, который был построен более 40 лет назад. Окончание работ произойдет тоже в 2020 году.

Ранее Юрий Голик опубликовал в Facebook фото и видео реконструкции спортивного комплекса "Здоровье" в Винницев рамках Национальной программы "Большая стройка".

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