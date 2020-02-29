Координатор "Большой стройки" Юрий Голик показал, как реализуется этот проект на Житомирщине

29 февраля, 2020, 15:01

Координатор Национальной программы "Большая стройка" Юрий Голик опубликовал на своей странице в Facebook фото и видео того, как строятся и реконструируются инфраструктурные объекты в Житомирской области

"Теплая погода позволила начать строительные работы на дорогах уже формально в феврале. Житомирская область. Трасс М-06 и М-21. Участок Житомир - Черняхов. Далее по всей стране", - написал он.

Также Голик рассказал о том, как реконструируется детский садик и школа в Червоном на Житомирщине.

"Это одна из самых первых ОТГ в стране, образованная еще в 2015-м году. Население громады почти 6 000 жителей. Этот детский садик - самый большой в громаде. Построен в начале 80-х годов прошлого века. С тех пор капитальных ремонтов в садике не было. Децентрализация это поменяла", - заявил он.

Говоря о реконструкции школы в Червоном, в которой учится 378 детей. Голик отметил, что проект начался еще в 2017-м году и этом году долгострой будет закончен. Финансирование окончания работ по этой школе идет из Государственного Фонда Регионального Развития.

Также в городе Житомир реконструируется детский сад №32, который был построен более 40 лет назад. Окончание работ произойдет тоже в 2020 году.

Ранее Юрий Голик опубликовал в Facebook фото и видео реконструкции спортивного комплекса "Здоровье" в Винницев рамках Национальной программы "Большая стройка".