Эксперт обвинил Милованова в манипуляциях с данными о смертности от "свиного гриппа"

29 февраля, 2020, 15:33

Политический эксперт Олег Постернак обвинил министра экономики Тимофея Милованова в существенном завышении данных об умерших от "свиного гриппа" в 2009 году

Об этом Постернак написал в facebook.

По его словам, Милованов пытается прикрыться завышенными данными о смертности украинцев от "свиного гриппа", чтобы оправдать беспомощность правительства перед угрозой коронавируса.

Постернак обратил внимание, что в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" Милованов прибегнул к манипуляциям. По официальным данным ВОЗ, в 2009 году в Украине от этой болезни умер 71 человек. Однако министр заявил, что количество жертв превысило 1100 человек.

"Зачем некрофилу Милованову точность и честность, если можно в одну цифру сбить общее количество умерших от простудных болезней и от свиного гриппа. Это при том, что в те времена смертность от гриппа была на 20% меньше, чем сейчас", - написал Постернак.

Он считает, что в этом может заключаться тактика власти, когда отсутствие действий и собственную беспомощность в борьбе с COVID 2019, прикрывать манипуляциями статистикой за прошлые годы.