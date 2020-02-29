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Espreso.tvОбществоЭксперт обвинил Милованова в манипуляциях с данными о смертности от "свиного гриппа"

Эксперт обвинил Милованова в манипуляциях с данными о смертности от "свиного гриппа"


фото: Укрінформ
Политический эксперт Олег Постернак обвинил министра экономики Тимофея Милованова в существенном завышении данных об умерших от "свиного гриппа" в 2009 году

Об этом Постернак написал в facebook.

По его словам, Милованов пытается прикрыться завышенными данными о смертности украинцев от "свиного гриппа", чтобы оправдать беспомощность правительства перед угрозой коронавируса.

Постернак обратил внимание, что в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" Милованов прибегнул к манипуляциям. По официальным данным ВОЗ, в 2009 году в Украине от этой болезни умер 71 человек. Однако министр заявил, что количество жертв превысило 1100 человек.

"Зачем некрофилу Милованову точность и честность, если можно в одну цифру сбить общее количество умерших от простудных болезней и от свиного гриппа. Это при том, что в те времена смертность от гриппа была на 20% меньше, чем сейчас", - написал Постернак.

Он считает, что в этом может заключаться тактика власти, когда отсутствие действий и собственную беспомощность в борьбе с COVID 2019, прикрывать манипуляциями статистикой за прошлые годы.

  • Напомним, 28 февраля министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что 5 марта эвакуированные из Китая граждане смогут покинуть медицинский центр "Новые Санжары" , если последние результаты исследования на коронавирус окажутся отрицательными.
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