Драку начали "титушки" в спортивных костюмах, - "Национальные дружины" о столкновениях в Жмеринке
Об этом сообщил глава Всеукраинской ОО "Национальные дружины" Игорь Михайленко и представитель винницкого отделения Денис "Трейн" во время пресс-конференции в Виннице, передает Еспресо.TV со ссылкой на портал Vежа.
По словам представителей "Национальных дружин", они прибыли в Жмеринку с намерением попасть на сессию городского совета по приглашению местных жителей.
Как сообщил Денис "Трейн", к ним неоднократно обращались местные жители по поводу коррупционных действий в Жмеринском горсовете, а 27 февраля, напомним, среди прочего там должен был слушаться вопрос доверия действующему городскому главе.
Прибыв на место, активисты, по их словам, увидели, что вход в городской совет заблокирован неизвестными лицами изнутри. Как отмечают "Нацдружины", это были люди в спортивной одежде.
По их словам, столкновения спровоцировали именно люди, которые находились внутри городского совета: представители "Нацдружин" отмечают, что именно лица в спортивной одежде первыми применили газ, спровоцировав таким образом их активистов. В конце концов началась драка на входе в городской совет, в результате которой некоторые активисты "Национальных дружин" получили серьезные травмы и сейчас находятся в больницах в тяжелом состоянии.
"Задержаны 24 наших активиста вместе с активистами "Эдельвейса". Некоторые из них находятся в больнице под стражей в тяжелом состоянии, с сотрясениями головного мозга, сломанными челюстями, многочисленными ушибами. В тяжелом состоянии находится и лидер винницкой организации "Национальных дружин" Андрей Вербецкий - он также в больнице под круглосуточной стражей. Только сегодня его жена через полицию смогла передать ему некоторые личные вещи", - говорит Денис "Трейн".
По словам представителей "Национальных дружин", их возмущает то, что задержанные были только их представители, в то же время им неизвестно ни об одном из задержанных с другой стороны конфликта.
В частности, они отмечают, что их активистов били, уже когда они были в наручниках в коридоре городского совета. Однако полицейские отчитываются исключительно о травмах правоохранителей, те получили во время схваток, игнорируя травмы представителей "Национальных дружин".
"Это дерзкое событие, и мы будем очень жестко реагировать, потому что никто не имеет права ни на кого нападать, никто не имеет права захватывать админздания, срывать сессии, наносить телесные повреждения людям, тем более - полицейским. И за это будет строгая ответственность. Сейчас нашим работникам предоставляется медицинская помощь", - отметил, в свою очередь, начальник областной полиции Юрий Педос.
- 27 февраля о 11:00 утра 20 человек в масках ворвались в горсовет Жмеринки и пытались прервать заседание депутатов.
- После этих событий полиция открыла два уголовных дела и задержала 19 человек.
- Всем им объявлено подозрение в хулиганстве .
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