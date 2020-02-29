30-летний мужчина создал в Западной Украине систему "заработка" над заключенными в СИЗО. Его схватила Нацполиция

29 февраля, 2020, 13:54

Оперативники управления стратегических расследований в Ровенской области Национальной полиции и следователи областной полиции при процессуальном руководстве областной прокуратуры разоблачили преступную группу, которая занималась вымогательством денег у лиц, отбывавших наказание в спецучреждении

В рамках уголовного производства правоохранители при поддержке руководства исправительного учреждения установили ее организатора и участников, кроме того - задокументировали факты вымогательства денег, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Лидером группировки оказался так называемый "смотрящий" за следственным изолятором. С целью распространения своего влияния, укрепления авторитета среди осужденных и с целью собственного обогащения 30-летний мужчина организовал преступную группу, в которую вошли лица, которые отбывают и отбывали вместе с ним наказание в исправительном учреждении.

Он через участников группировки заставлял заключенных платить деньги за их спокойное и безопасное пребывание в стенах заведения. В случае отказа - в их адрес звучали угрозы физической расправы и разглашение конфиденциальных сведений, которые те хотели сохранить в тайне.

Во время проведения процессуальных мероприятий правоохранители задокументировали факт вымогательства с осужденного $ 5 тыс. с получения части суммы.

В пятницу, 28 февраля, на основании решений Ровенского городского суда проведены обыски на территории исправительного учреждения и по месту жительства лиц, причастных к преступлению.

В мероприятиях были задействованы сотрудники управления стратегических расследований в Ровенской области, следственного управления полиции Ровенской, Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции, государственного учреждения "Ровенский следственный изолятор", спецподразделения ТОР, Кинологического центра и областной прокуратуры.

По результатам обысков правоохранители изъяли наркотические вещества и другие запрещенные предметы. Непосредственно в камере, в которой отбывает наказание лидер преступной группировки, изъяли деньги, ранее переданные осужденным. По месту жительства других участников преступной группировки, находящихся на свободе, изъяты банковские карточки, на которые потерпевшие перечисляли деньги.

Кроме того, лидеру преступной группировки, и одному из его участников, заключенному, следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас следственные действия продолжаются, после их завершения прокуратура будет обращаться в суд об избрании подозреваемым меры пресечения.