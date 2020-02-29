28 февраля на фронте: с российской стороны - обстрелы и снайперы, с украинской - раненый
Об этом говорится в информационном возведении о ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 29 февраля, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также была отмечена работа снайперской пары", - отмечается в сообщении.
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Речь идет об огне рядом с:
Водяным - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Пищевиком - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Лебединской - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 18 мин;
Новотроицким - с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
Новотошковским - из крупнокалиберных пулеметов, а также по нашим позициям велся снайперский огонь;
Ореховым - с 120-мм минометов враг выпустил 9 мин и 3 мины с миномета калибра 82 мм.
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Согласно офицйнимы данным, вчера, 28 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С началом этого периода российские оккупационные войска трижды вели огонь в сторону наших позиций, а именно:
рядом с Невельским - с 120-мм миномета - 6 мин;
неподалеку Майского - с миномета калибра 82 мм противник выпустил 3 мины, а также зафиксировано огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Красногоровка - со станковой противотанкового гранатомета - 6 выстрелов, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов.
За текущие сутки потерь нет.
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