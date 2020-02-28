Зеленский и медиагруппы договорились о запуске незакодированных версий украинских телеканалов, - ОПУ

28 февраля, 2020, 19:10

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что данный вопрос касается не только медиабизнеса, но и стратегической защиты информационной безопасности Украины

"Мы получаем просто множество писем и тысячи звонков в Офис президента с тем, что украинцы не могут получить этот сигнал из-за кодирования и не имеют возможности смотреть украинские телеканалы. Особенно это касается региона вдоль контактной линии и временно оккупированных территорий", - заявил Зеленский во время встречи.

По словам президента, из-за ограничения доступа к украинским каналам в зоне Операции объединенных сил усилились позиции российских пропагандистов.

"Мы приехали туда, увидели, что и российское радиовещание и телевидение есть не только на временно оккупированных территориях. Оно имеет очень мощный сигнал и на контролируемых территориях. Кроме того, тогда они "глушили" наш сигнал военной аппаратурой. А сейчас, мне кажется, даже не нужно использовать технические средства и деньги, чтобы глушить, - вы сами отключились", - сказал Зеленский.

В ОПУ отметили, что кодирование сигнала ограничило доступ украинцев к более чем 20 главным телеканалам.

"Глава государства и представители медиагрупп договорились до 16 марта 2020 года обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов и таким образом снова сделать телевидение доступным для украинских граждан", - сообщили в ОПГ.