За сутки на Донбассе погиб украинский военный и еще один получил ранения
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:
вблизи населенного пункта Новомихайловка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
рядом с Красногоровкой - со станковой противотанкового гранатомета враг совершил 6 выстрелов
неподалеку Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела наших позиций, а именно: дважды неподалеку Новотошковского - с 120-мм минометов противник выпустил по нашим защитникам 30 мин, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Орехово - с миномета калибра 120 мм - 3 мины.
Вчера, 27 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения.
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