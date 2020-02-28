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Espreso.tvОбществоЗа сутки на Донбассе погиб украинский военный и еще один получил ранения

За сутки на Донбассе погиб украинский военный и еще один получил ранения

27 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:
вблизи населенного пункта Новомихайловка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
рядом с Красногоровкой - со станковой противотанкового гранатомета враг совершил 6 выстрелов
неподалеку Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела наших позиций, а именно: дважды неподалеку Новотошковского - с 120-мм минометов противник выпустил по нашим защитникам 30 мин, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Орехово - с миномета калибра 120 мм - 3 мины.

Вчера, 27 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения.

 

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