 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИзбил и засунул в багажник автомобиля: экс-прокурору объявили подозрение в похищении человека

Избил и засунул в багажник автомобиля: экс-прокурору объявили подозрение в похищении человека


фото: vestikamaza
28 февраля бывшему прокурору из Житомирщины объявили подозрение по статье 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека)

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Под процессуальным руководством Генеральной инспекции Офиса Генпрокурора следователями Государственного бюро расследований 28 февраля 2020 года сообщили о подозрении бывшему прокурору одной из местных прокуратур Житомирской области. Ему инкриминируется совершение похищения человека по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, с применением оружия (ч. 2 ст. 146 УК Украины) и уже уволили с должности за совершение действий, порочащих звание прокурора.

По данным следствия, в 2019 году прокурор вместе со своим братом и отцом избили под надуманным предлогом человека. При этом он вероятно угрожал потерпевшему пистолетом, поместил его в багажное отделение своего автомобиля, где удерживал против воли. Действия указанных лиц были пресечены работниками полиции.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 февраля, 2020 пятница

больше новостей

28 февраля, 2020 пятница

27 февраля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать