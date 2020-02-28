Избил и засунул в багажник автомобиля: экс-прокурору объявили подозрение в похищении человека

28 февраля, 2020, 16:18

28 февраля бывшему прокурору из Житомирщины объявили подозрение по статье 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека)

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Под процессуальным руководством Генеральной инспекции Офиса Генпрокурора следователями Государственного бюро расследований 28 февраля 2020 года сообщили о подозрении бывшему прокурору одной из местных прокуратур Житомирской области. Ему инкриминируется совершение похищения человека по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, с применением оружия (ч. 2 ст. 146 УК Украины) и уже уволили с должности за совершение действий, порочащих звание прокурора.

По данным следствия, в 2019 году прокурор вместе со своим братом и отцом избили под надуманным предлогом человека. При этом он вероятно угрожал потерпевшему пистолетом, поместил его в багажное отделение своего автомобиля, где удерживал против воли. Действия указанных лиц были пресечены работниками полиции.