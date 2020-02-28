Избил и засунул в багажник автомобиля: экс-прокурору объявили подозрение в похищении человека
Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.
Под процессуальным руководством Генеральной инспекции Офиса Генпрокурора следователями Государственного бюро расследований 28 февраля 2020 года сообщили о подозрении бывшему прокурору одной из местных прокуратур Житомирской области. Ему инкриминируется совершение похищения человека по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, с применением оружия (ч. 2 ст. 146 УК Украины) и уже уволили с должности за совершение действий, порочащих звание прокурора.
По данным следствия, в 2019 году прокурор вместе со своим братом и отцом избили под надуманным предлогом человека. При этом он вероятно угрожал потерпевшему пистолетом, поместил его в багажное отделение своего автомобиля, где удерживал против воли. Действия указанных лиц были пресечены работниками полиции.
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