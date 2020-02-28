Из-за коронавируса температуру будут мерить на всех пограничных пунктах, - Аваков

28 февраля, 2020, 08:02

Из-за массового распространения коронавируса COVID-19 в мире тотальный скрининг температуры будут проводить везде на границах, включая и российско-украинскую границу

Об этом в эфире одного из телевизионных каналов заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Liga.

"У нас есть протокол действий для пограничников. Теперь мы контролируем все пункты пропуска с ЕС, все пункты перехода в зону ООС, Крым. Несколько переходов по Российской Федерации у нас осталось, мы их возьмем тоже под контроль, и у нас будет тотальный скрининг температуры ", - подчеркнул министр.