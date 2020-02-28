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Espreso.tvОбществоWizz Air отменил часть рейсов в Италию из-за коронавируса

Wizz Air отменил часть рейсов в Италию из-за коронавируса


фото: reuters
Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air внесла значительные изменения в расписание авиарейсов в Италии с 11 марта по 2 апреля в связи с распространением коронавируса

Об этом сообщает Lowcost Avia .

На большинстве направлений Wizz Air отменит часть рейсов и уменьшит частоту полетов в Италии в одного рейса в неделю (даже если до этого авиакомпания выполняла 2-6 рейсов в неделю).

Отмечается, что прямых рейсов между Украиной и Италией Wizz Air не выполняет, но многие украинский летают в Италию из Украины рейсами Wizz Air и Ryanair с пересадкой в Польше или Литве.

Из Польши в Италию отменены рейсы на некоторые даты в период с 11 марта по 2 апреля является на следующие направления: из Варшавы в Милан, Рим, Неаполь, Болонью, Турин, Катанию, Бари, Верону, из Катовице в Милан и Рим, из Кракова в Рим и Катанию, из Гданьска в Милан.

Авиакомпания Wizz Air пока не делала официальных анонсов в связи с отменой большинства рейсов в Италию, а на facebook странице можно найти ответы такого типа:

"В связи с эпидемией много рейсов в Италию отменено. Вы получите email с информацией о возможности изменения даты / направления или возврат средств ".

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