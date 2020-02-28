Верланов: Налоговая служба выполняет план по поступлениям в бюджет за февраль

28 февраля, 2020, 14:59

По мнению премьер-министра Алексея Гончарука, Государственная налоговая служба, по крайней мере на уровне его руководства, - это коллектив честных, порядочных профессионалов

Благодаря его усилиям заработал эффективный механизм правительства для борьбы с минимизационными схемами с НДС, а именно обновленная система мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговой накладной/расчета корректировки (ПН/РК), об этом заявил премьер-министр во время презентации обновленной системы, которая состоялась 27 февраля во Государственной налоговой службе, передает РБК Украина.

"Коллектив нашей Государственной налоговой службы, по крайней мере, на уровне его руководства, к которому у меня лично есть доверие как к честным, порядочным профессионалам, подготовил эту операцию ... Украинское правительство будет защищать бизнес, который работает "вбелую", по-честному . Это означает, что те, кто нечестно платит налоги, должны встречать очень жесткое сопротивление со стороны государства. Каждого из таких "хитрецов" мы обнаружим, и работать им точно не будет комфортно", - заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По словам главы правительства, махинации с налогом на добавленную стоимость - это многолетняя проблема в Украине. Ликвидация теневого рынка НДС позволит государству экономить 1 - 2 млрд грн ежемесячно.

Со своей стороны председатель ГНС Сергей Верланов пояснил, что обновленная система мониторинга как сдерживающий фактор для недобросовестных плательщиков одновременно будет обеспечивать соблюдение прав и гарантий законопослушного бизнеса.

"Наша цель: во-первых, свести к нулю мошенничество и махинации при возмещении налога на добавленную стоимость, во-вторых, наполнить бюджет Украины. И через месяц мы уже будем иметь результаты работы новой системы мониторинга", - заявил Сергей Верланов.

По словам главы ГНС, система мониторинга налоговых рисков уже продемонстрировала свою действенность, ведь в прошлом году с ее помощью удалось предотвратить хищение более 6 млрд грн из украинского бюджета.

"В прошлом году благодаря работе системы мониторинга остановили регистрацию налоговых накладных приблизительно на 10 млрд грн (0,56% от общего количества). После рассмотрения зарегистрировали накладных только на 3,4 млрд гривен. То есть более 6 млрд грн хотели просто украсть из украинского бюджета. Мы это предотвратили", - отметил Сергей Верланов.

Кроме того, председатель ГНС на совещании с участием премьер-министра сообщил, что, по предварительным данным, налоговая выполняет план по поступлениям в государственный бюджет по итогам февраля.

Напомним, Государственная налоговая служба продолжает серию публикаций информационных писем. Подробнее об изменениях в системе мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных по НДС, а также о том, что делать субъекту хозяйствования, если его НН / РК заблокирован, можно прочитать по этой ссылке.