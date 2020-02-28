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Espreso.tvОбществоВАКС отстранил от должности председателя Черновицкого облсовета

ВАКС отстранил от должности председателя Черновицкого облсовета

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отстранила до 4 апреля председателя Черновицкого областного совета

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook.

Его подозревают в получении неправомерной выгоды за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

К председателю Черновицкого областного совета применена мера пресечения в виде залога в размере 10 миллионов гривен.

Председатель Черновицкого областного совета Игорь Мунтян пока не комментировал решение Антикоррупционного суда. Ранее он называл подозрение "необоснованным".

 

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