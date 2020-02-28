ВАКС отстранил от должности председателя Черновицкого облсовета
28 февраля, 2020, 20:33
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отстранила до 4 апреля председателя Черновицкого областного совета
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook.
Его подозревают в получении неправомерной выгоды за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.
К председателю Черновицкого областного совета применена мера пресечения в виде залога в размере 10 миллионов гривен.
Председатель Черновицкого областного совета Игорь Мунтян пока не комментировал решение Антикоррупционного суда. Ранее он называл подозрение "необоснованным".
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