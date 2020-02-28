ВАКС отстранил от должности председателя Черновицкого облсовета

28 февраля, 2020, 20:33

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отстранила до 4 апреля председателя Черновицкого областного совета

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook.

Его подозревают в получении неправомерной выгоды за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

К председателю Черновицкого областного совета применена мера пресечения в виде залога в размере 10 миллионов гривен.

Председатель Черновицкого областного совета Игорь Мунтян пока не комментировал решение Антикоррупционного суда. Ранее он называл подозрение "необоснованным".