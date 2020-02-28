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Espreso.tvОбществоВ Италии скончался уже 21 человек с диагностированным коронавирусом, зафиксировано 821 заражение

В Италии скончался уже 21 человек с диагностированным коронавирусом, зафиксировано 821 заражение

По состоянию на 28 февраля в Италии зафиксировано уже 21 смерть от коронавируса и 821 случаев заражения

Об этом сообщает "Европейская правда" .

По данным местных властей, все умершие в Италии люди с положительным результатом теста на коронавирус были пожилыми пациентами со сложными заболеваниями.

Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли отметил, что некоторые люди умерли не вследствие заражения коронавирусом COVID-19.

В то же время более половины инфицированных коронавируса - 412 человек - вообще не имеют никаких симптомов.

Кроме того, с начала вспышки коронавируса в Италии от заболевания вылечились 46 человек.

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