В Италии скончался уже 21 человек с диагностированным коронавирусом, зафиксировано 821 заражение

28 февраля, 2020, 23:11

По состоянию на 28 февраля в Италии зафиксировано уже 21 смерть от коронавируса и 821 случаев заражения

Об этом сообщает "Европейская правда" .

По данным местных властей, все умершие в Италии люди с положительным результатом теста на коронавирус были пожилыми пациентами со сложными заболеваниями.

Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли отметил, что некоторые люди умерли не вследствие заражения коронавирусом COVID-19.

В то же время более половины инфицированных коронавируса - 412 человек - вообще не имеют никаких симптомов.

Кроме того, с начала вспышки коронавируса в Италии от заболевания вылечились 46 человек.