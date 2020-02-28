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Espreso.tvОбществоВ Украине запустили платформу для предпринимателей Дия.Бизнес: что она дает

В Украине запустили платформу для предпринимателей Дия.Бизнес: что она дает

Министерство цифровой трансформации в тестовом режиме запустило онлайн-платформу для предпринимателей "Дия.Бизнес"

Об этом сообщает Еспресо.TV

Сервис доступен по ссылке .

В Министерстве цифровой трансформации заверили, что на внедрение проекту не тратили государственных средств. Проект реализуется при поддержке частного бизнеса. В частности, онлайн-составляющая стала возможной благодаря поддержке Mastercard.

Сейчас на портале доступны:

  • каталог бизнес-идей с удобными шаблонами;

  • перечень всех необходимых юридических документов для открытия бизнеса;

  • онлайн-сервисы и программы поддержки для предпринимателей на одной странице;

  • справочник предпринимателя - на основе материалов профильных государственных органов и ведущих компаний Украины;

  • кейсы конкретных проблем, вопросов и запросов.

"Уже весной заработает новый блок - консалтинг-зона для предпринимателей. Каждый предприниматель сможет получить онлайн-консультацию со специалистами с помощью видеосвязи. Консультироваться можно на темы систематизации бизнес-процессов, финансового управления, взаимодействия с государством, психологии бизнеса, HR, маркетинга и продаж ", - сообщила команда разработчиков приложения.

А в конце апреля 2020 году на сайте Дия.Бизнес появится возможность связываться с консультантами по видеосвязи.

В регионах Украины планируют открыть центры поддержки и хабы для предпринимателей.

В таких центрах будут предусмотрены:

  • более широкий спектр консультаций и консультантов;

  • образовательные программы и конференции;

  • поп-ап локация для бизнеса, которые что-нибудь производят;

  • скаутинг партнеров в рамках Украины;

  • нетворкинг для предпринимателей региона.

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