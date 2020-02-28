В Украине запустили платформу для предпринимателей Дия.Бизнес: что она дает
Об этом сообщает Еспресо.TV
Сервис доступен по ссылке .
В Министерстве цифровой трансформации заверили, что на внедрение проекту не тратили государственных средств. Проект реализуется при поддержке частного бизнеса. В частности, онлайн-составляющая стала возможной благодаря поддержке Mastercard.
Сейчас на портале доступны:
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каталог бизнес-идей с удобными шаблонами;
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перечень всех необходимых юридических документов для открытия бизнеса;
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онлайн-сервисы и программы поддержки для предпринимателей на одной странице;
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справочник предпринимателя - на основе материалов профильных государственных органов и ведущих компаний Украины;
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кейсы конкретных проблем, вопросов и запросов.
"Уже весной заработает новый блок - консалтинг-зона для предпринимателей. Каждый предприниматель сможет получить онлайн-консультацию со специалистами с помощью видеосвязи. Консультироваться можно на темы систематизации бизнес-процессов, финансового управления, взаимодействия с государством, психологии бизнеса, HR, маркетинга и продаж ", - сообщила команда разработчиков приложения.
А в конце апреля 2020 году на сайте Дия.Бизнес появится возможность связываться с консультантами по видеосвязи.
В регионах Украины планируют открыть центры поддержки и хабы для предпринимателей.
В таких центрах будут предусмотрены:
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более широкий спектр консультаций и консультантов;
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образовательные программы и конференции;
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поп-ап локация для бизнеса, которые что-нибудь производят;
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скаутинг партнеров в рамках Украины;
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нетворкинг для предпринимателей региона.
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