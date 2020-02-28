В Украине запустили платформу для предпринимателей Дия.Бизнес: что она дает

28 февраля, 2020, 12:44

Министерство цифровой трансформации в тестовом режиме запустило онлайн-платформу для предпринимателей "Дия.Бизнес"

Об этом сообщает Еспресо.TV

Сервис доступен по ссылке .

В Министерстве цифровой трансформации заверили, что на внедрение проекту не тратили государственных средств. Проект реализуется при поддержке частного бизнеса. В частности, онлайн-составляющая стала возможной благодаря поддержке Mastercard.

Сейчас на портале доступны:

каталог бизнес-идей с удобными шаблонами;

перечень всех необходимых юридических документов для открытия бизнеса;

онлайн-сервисы и программы поддержки для предпринимателей на одной странице;

справочник предпринимателя - на основе материалов профильных государственных органов и ведущих компаний Украины;

кейсы конкретных проблем, вопросов и запросов.

"Уже весной заработает новый блок - консалтинг-зона для предпринимателей. Каждый предприниматель сможет получить онлайн-консультацию со специалистами с помощью видеосвязи. Консультироваться можно на темы систематизации бизнес-процессов, финансового управления, взаимодействия с государством, психологии бизнеса, HR, маркетинга и продаж ", - сообщила команда разработчиков приложения.

А в конце апреля 2020 году на сайте Дия.Бизнес появится возможность связываться с консультантами по видеосвязи.

В регионах Украины планируют открыть центры поддержки и хабы для предпринимателей.

В таких центрах будут предусмотрены:

более широкий спектр консультаций и консультантов;

образовательные программы и конференции;

поп-ап локация для бизнеса, которые что-нибудь производят;

скаутинг партнеров в рамках Украины;