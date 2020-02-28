В посольстве Великобритании написали письма украинским политзаключенным в РФ и оккупированном Крыму

28 февраля, 2020, 21:22

В посольстве Великобритании в Украине к шестой годовщине аннексии Крыма представители украинского и международного сообщества поговорили об украинских политзаключенных, которые остаются в тюрьмах России и аннексированного Крыма

Об этом написала пресс-служба представительства президента Владимира Зеленского в АРК на странице в Facebook.

Сообщается, что на встрече присутствовали в том числе члены семей политзаключенных.

"Крымские татары в Крыму за эти шесть лет не устали бороться. Они не адаптировались к новому режиму, который сейчас там, и не смирились с ним. И народ верит, вместе со всеми нами, Украиной, иностранными государствами, победа обязательно придет", - сказала крымскотатарский активистка - жена крымского политзаключенного, которая и сама становилась жертвой преследований.

Сообщается также, что участники встречи написали письма политзаключенным - в их поддержку и "как напоминание о том, что они не забыты ни Украиной, ни международным сообществом".

Великобритания и США в годовщину начала аннексии Россией Крыма выступили в поддержку территориальной целостности Украины и призвали Россию покинуть полуостров. США также заявили, что не признают претензии Кремля на Крым.