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Espreso.tvОбществоВ Одессе мужчина с гранатой из "клетки" подсудимых угрожал взорвать Приморский райсуд. ВИДЕО

В Одессе мужчина с гранатой из "клетки" подсудимых угрожал взорвать Приморский райсуд. ВИДЕО


фото: dumskaya
Обвиняемый в убийстве угрожал взорвать себя гранатой в Приморском районном суде Одессы

Об этом сообщает " Думская ".

"Я отсюда вообще не выйду или выйду в пластиковом мешке ... Я буду дальше разговаривать только с прокурором области. Я требую справедливого суда и наказания лиц, виновных в допущении того, что здесь происходит", - заявил он.

В помещении вместе с обвиняемым находились судьи Виктор Иванов и Вячеслав Бондарь, а также старший конвоир.

Из здания эвакуировали посетителей и работников. Территория была оцеплена.

Правоохранители обезвредили преступника. Никто не пострадал. Граната оказалась муляжом.

Мужчину зовут Вячеслав Гарькавый. Обвиняется в убийстве гражданина Израиля в сентябре 2016 года.

 

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