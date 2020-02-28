В Одессе мужчина с гранатой из "клетки" подсудимых угрожал взорвать Приморский райсуд. ВИДЕО

Об этом сообщает " Думская ".

"Я отсюда вообще не выйду или выйду в пластиковом мешке ... Я буду дальше разговаривать только с прокурором области. Я требую справедливого суда и наказания лиц, виновных в допущении того, что здесь происходит", - заявил он.

В помещении вместе с обвиняемым находились судьи Виктор Иванов и Вячеслав Бондарь, а также старший конвоир.

Из здания эвакуировали посетителей и работников. Территория была оцеплена.