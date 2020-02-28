В Луганской области снайпер оккупантов застрелил сержанта 93-й бригады ВСУ
Об этом сообщила пресс-служба воинской части в Facebook.
"Жизнь Владимира оборвала пуля снайпера российских террористов под прикрытием стрелкового оружия. Погиб холодноярец на своей родной Луганщине, которую защищал от российских оккупантов", - говорится в сообщении.
Владимир родился 5 мая 1973 года в селе Нещеретово Белокуракинского Луганской области.
Получил среднее профессиональное образование.
В 93 омбр "Холодный Яр" пришел в декабре 2016 года. Имел опыт участия в боевых действиях и раньше.
Владимир оборонял в составе 93 отдельной механизированной бригады Старогнатовку и Авдеевку.
Мужа и отца не дождалась жена Людмила и четверо детей: взрослая дочь и три сына, двое из которых еще учатся в школе, а третий - студент.
"Воины бригады "Холодный Яр" выражают свои искренние соболезнования семье Владимира. Мы полностью разделяем вашу боль и тоску и сделаем все от нас зависящее, чтобы его жертва не была напрасной", - говорится в сообщении.
Похоронят Владимира в субботу, 29 февраля, в родном селе Нещеретово. Церемония прощания начнется в 13:00.
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