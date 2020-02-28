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Espreso.tvОбществоВ Луганской области снайпер оккупантов застрелил сержанта 93-й бригады ВСУ

В Луганской области снайпер оккупантов застрелил сержанта 93-й бригады ВСУ


фото: 93 ОМБр.
27 февраля в Луганской области от пули вражеского снайпера погиб главный сержант взвода 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр" Владимир Федченко

Об этом сообщила пресс-служба воинской части в Facebook.

"Жизнь Владимира оборвала пуля снайпера российских террористов под прикрытием стрелкового оружия. Погиб холодноярец на своей родной Луганщине, которую защищал от российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Владимир родился 5 мая 1973 года в селе Нещеретово Белокуракинского Луганской области.

Получил среднее профессиональное образование.

В 93 омбр "Холодный Яр" пришел в декабре 2016 года. Имел опыт участия в боевых действиях и раньше.

Владимир оборонял в составе 93 отдельной механизированной бригады Старогнатовку и Авдеевку.

Мужа и отца не дождалась жена Людмила и четверо детей: взрослая дочь и три сына, двое из которых еще учатся в школе, а третий - студент.

"Воины бригады "Холодный Яр" выражают свои искренние соболезнования семье Владимира. Мы полностью разделяем вашу боль и тоску и сделаем все от нас зависящее, чтобы его жертва не была напрасной", - говорится в сообщении.

Похоронят Владимира в субботу, 29 февраля, в родном селе Нещеретово. Церемония прощания начнется в 13:00.

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