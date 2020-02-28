 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ честь группы Metallica назвали новооткрытый вид подводных обитателей

В честь группы Metallica назвали новооткрытый вид подводных обитателей


фото: phys.org
Неизвестный вид ракообразных, живущий в Тихом океане на глубине 5000 метров, назвали в честь знаменитой американской группы Metallica - Macrostylis metallicola

Об этом сообщает Phys.org .

Такое название придумали исследователи Гентского университета в Бельгии Торбен Рил и Барт де Смет. Ассоциация с Metallica напросилась сама, поскольку новый вид обитает в среде у железомарганцевых конкреций (скоплений природных гидроксидов железа, марганца и других металлов).

По словам Рила и Смета, их открытие - не только знак уважения к группе Metallica, но и попытка предупредить о том, что нерегулируемая добыча минералов может негативно отразиться на морских экосистемах.

Сам Macrostylis metallicola имеет небольшой размер и внешне похож на червя. Поскольку представители этого вида живут в кромешной тьме, у них нет глаз.

Музыканты Metallica поблагодарили ученых.

"Мы выступали на всех семи континентах, попали в зал и музей славы рок-н-ролла, а теперь мы... ракообразные", - говорится в заявлении группы.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 февраля, 2020 пятница

больше новостей

28 февраля, 2020 пятница

27 февраля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать