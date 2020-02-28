В честь группы Metallica назвали новооткрытый вид подводных обитателей
Об этом сообщает Phys.org .
Такое название придумали исследователи Гентского университета в Бельгии Торбен Рил и Барт де Смет. Ассоциация с Metallica напросилась сама, поскольку новый вид обитает в среде у железомарганцевых конкреций (скоплений природных гидроксидов железа, марганца и других металлов).
По словам Рила и Смета, их открытие - не только знак уважения к группе Metallica, но и попытка предупредить о том, что нерегулируемая добыча минералов может негативно отразиться на морских экосистемах.
Сам Macrostylis metallicola имеет небольшой размер и внешне похож на червя. Поскольку представители этого вида живут в кромешной тьме, у них нет глаз.
Музыканты Metallica поблагодарили ученых.
"Мы выступали на всех семи континентах, попали в зал и музей славы рок-н-ролла, а теперь мы... ракообразные", - говорится в заявлении группы.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-