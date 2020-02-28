В честь группы Metallica назвали новооткрытый вид подводных обитателей

28 февраля, 2020, 16:35

Неизвестный вид ракообразных, живущий в Тихом океане на глубине 5000 метров, назвали в честь знаменитой американской группы Metallica - Macrostylis metallicola

Об этом сообщает Phys.org .

Такое название придумали исследователи Гентского университета в Бельгии Торбен Рил и Барт де Смет. Ассоциация с Metallica напросилась сама, поскольку новый вид обитает в среде у железомарганцевых конкреций (скоплений природных гидроксидов железа, марганца и других металлов).

По словам Рила и Смета, их открытие - не только знак уважения к группе Metallica, но и попытка предупредить о том, что нерегулируемая добыча минералов может негативно отразиться на морских экосистемах.

Сам Macrostylis metallicola имеет небольшой размер и внешне похож на червя. Поскольку представители этого вида живут в кромешной тьме, у них нет глаз.

Музыканты Metallica поблагодарили ученых.

"Мы выступали на всех семи континентах, попали в зал и музей славы рок-н-ролла, а теперь мы... ракообразные", - говорится в заявлении группы.