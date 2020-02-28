В Чечне 9 человек задержали за ругательства под видео критика Кадырова, которого пытались убить в Польше

28 февраля, 2020, 16:03

26 февраля в чеченских станицах Шелковская и Наурская местные силовики задержали по меньшей мере 9 человек, которые пролайкали видео с выступлениями чеченского блогера Тумсо Абдурахманова

Об этом сообщают "Кавказ.Реалии".

26 февраля в чеченских станицах Шелковская и Наурская местные силовики задержали по меньшей мере девять молодых людей, имевших неосторожность поставить лайки под видео с выступлениями чеченского блогера Тумсо Абдурахманова.

Родственники задержанных категорически отказываются комментировать произошедшее из опасений "навредить своим близким".

В МВД по Наурскому району журналистам заявили, что в этот день в станице никого не забирали, у них сейчас задержанных нет.

В МВД по Шелковскому району на звонок не ответили, а в пресс-службе ведомства по Чечне сотрудница бросила трубку после того, как корреспондент представился. На дальнейшие звонки ведомство не отвечало.