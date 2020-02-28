В Чечне 9 человек задержали за ругательства под видео критика Кадырова, которого пытались убить в Польше
Об этом сообщают "Кавказ.Реалии".
26 февраля в чеченских станицах Шелковская и Наурская местные силовики задержали по меньшей мере девять молодых людей, имевших неосторожность поставить лайки под видео с выступлениями чеченского блогера Тумсо Абдурахманова.
Родственники задержанных категорически отказываются комментировать произошедшее из опасений "навредить своим близким".
В МВД по Наурскому району журналистам заявили, что в этот день в станице никого не забирали, у них сейчас задержанных нет.
В МВД по Шелковскому району на звонок не ответили, а в пресс-службе ведомства по Чечне сотрудница бросила трубку после того, как корреспондент представился. На дальнейшие звонки ведомство не отвечало.
- Напомним, 26 февраля в Польше пытались забить молотком чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, который критиковал Кадырова
- В начале февраля во французском городе Лилль зарезали 44-летнего чеченского блогера Имрана Алиева, который критиковал режим лидера Чечни Рамзана Кадырова.
- В январе в Чечне были задержаны и избиты 25 человек за распространение в сети мемов с изображением Рамзана Кадырова в одежде православного священника
- В августе прошлого года в Берлине застрелили Зелимхана Хангошвили, грузинского гражданина, воевавшего во второй чеченской войне против российских войск на Северном Кавказе в 2001-2005 годах. В этом убийстве подозревают российские спецслужбы.
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