Украинцы больше доверяют астрологам, чем Раде и правительству, - Институт социологии

28 февраля, 2020, 19:08

По оценке Института социологии НАН Украины, украинцы доверяют астрологам больше, чем СМИ, налоговой, судам и правоохранительным органам, президенту, правительству и Верховной Раде

Об этом сообщает Движение "Чесно", ссылаясь на данные Института социологии НАН Украины.

Средний балл доверия украинцев к астрологам в 1994 году составлял 2,5 балла из 5 возможных, в то время, как к ВР, президенту и Кабминуа - 2,3, где 5 - наивысшее доверие, а 1 - недоверие.



В 2018 году доверие к астрологам несколько уменьшилась и составило 2,2 балла, в то время, как к ВР - 1,8, а к правительству - 1,9 балла.



Доверие к президенту в 2018 году средний украинец оценил в 2 балла.