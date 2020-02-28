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Espreso.tvОбществоУкравтодор запустил карту с ремонтом дорог: там можно и пожаловаться

Укравтодор запустил карту с ремонтом дорог: там можно и пожаловаться


фото: 24tv
Государственное агентство автомобильных дорог Украины запустило онлайн-карту с информацией о проведении ремонтов дорог, запланированные ремонты и перекрытия дорог в связи с ними

Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора.

Новую карту разработали еще и для того, чтобы следить за работой подрядчиков, которые делают ремонты и строительство автодорог, пояснили в ведомстве.

"Граждане могут получать объективную и актуальную информацию о состоянии проезда (ремонтов, ДТП, перекрытия движения, осложнения движения), об объектах придорожного сервиса, расположение паркингов и аварийно-опасных участков, погодных условий на дорогах и т.п.", - отметили там .

Данные о состоянии дорог карта получает от Гидрометцентра, системы взвешивания машин в движении (Weigh-in-motion), дорожных камер, сканеров, а также ряда мобильных приложений, с которыми Укравтодор заключил сотрудничество. Среди них - Waze, Bolt, Uber, "Дия" и другие.

Кроме этого, непосредственно на самой карте существует модуль для обращения, с помощью которого можно пожаловаться на плохое состояние дороги.

"Гражданин едет автомобильной дорогой - в процессе движения у него возникают вопросы. Например, отсутствует освещение, мусор на обочине, выбоина, препятствие движения и тому подобное. Теперь он имеет возможность с помощью браузера напрямую обращаться к Укравтодора. Обращение попадет к диспетчеру, а гражданин в дальнейшем сможет отслеживать статус его обработки и выполнения ", - сообщил директор Укрдорсвязи Вадим Горюшко.

 
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