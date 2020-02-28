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Espreso.tvОбществоУ 37% украинцев нет банковских счетов, - Mastercard

У 37% украинцев нет банковских счетов, - Mastercard


фото: kirovograd24
В Украине 37% взрослого населения не имеет банковских счетов

Об этом рассказала генеральный директор компании Mastercard в Украине Инга Андреева во время презентации национальной онлайн-платформы "Дия.Бизнес", передает УНИАН.

"Уровень финансовой инклюзии в стране - 63%, то есть 37% взрослого населения не имеет банковского счета. То, что делает Министерство цифровой трансформации, это действия, направленные на то, чтобы показать людям, что это не страшно и удобно. В скандинавских странах уровень финансовой инклюзии составляет 100%, в Великобритании - 98%", - сказала Андреева.

Она подчеркнула, что рост финансовой инклюзии в стране на 10% приводит к росту ВВП на 0,3%, что даст дополнительно 10,6 млрд грн в бюджет Украины.

Вместе с тем, по ее словам, Украина сейчас находится на уровне европейских и мировых трендов. По статистике Нацбанка, в 2019 году 8 из 10 торговых транзакций проводились с помощью банковских карт, и впервые объем безналичных расчетов превысил 50% от общего объема операций.

"Пять лет назад объем безналичных операций составил всего 25%. Поэтому мы движемся очень хорошо, но всегда есть к чему стремиться, поскольку есть европейские страны, где этот показатель 90% и выше", - подчеркнула Андреева.

Она также сообщила, что в 2019 году количество POS-терминалов для оплаты картами составлял 333 тысяч штук, что на 19% больше, чем годом ранее. И 90% этих терминалов - бесконтактные, что позволяет оплачивать покупки с помощью современных гаджетов (смартфонов, смарт-часов), что делает инфраструктуру еще более удобной.

 

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