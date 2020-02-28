Существенные осадки маловероятны: синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на выходных
28 февраля, 2020, 11:29
В Украине 1 и 2 марта существенные осадки маловероятны
Об этом сообщила синоптик Еспресо Наталья Диденко.
"Небольшие осадки, возможно, пройдут на Полтавщине в районе Кропивницкого и на Сумщине", - предупредила синоптик.
Преобладать будет сухая воздушная масса. Температура воздуха от +3 до +8 градусов.
В воскресенье, 2 марта, также будет преобладать сухая погода. В Карпатах возможен мокрый снег.
В большинстве областей без осадков. В воскресенье, на Севере, на Западе и во многих центральных областях усилится ветер до штурмового. Температура воздуха в воскресенье от + 6 до + 12 градусов.
В Киеве в субботу и воскресенье без осадков. В воскресенье появится порывистый до штурмового ветер. Температура воздуха около + 5 градусов.
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