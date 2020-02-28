Существенные осадки маловероятны: синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на выходных

28 февраля, 2020, 11:29

В Украине 1 и 2 марта существенные осадки маловероятны

Об этом сообщила синоптик Еспресо Наталья Диденко.

"Небольшие осадки, возможно, пройдут на Полтавщине в районе Кропивницкого и на Сумщине", - предупредила синоптик.

Преобладать будет сухая воздушная масса. Температура воздуха от +3 до +8 градусов.

В воскресенье, 2 марта, также будет преобладать сухая погода. В Карпатах возможен мокрый снег.

В большинстве областей без осадков. В воскресенье, на Севере, на Западе и во многих центральных областях усилится ветер до штурмового. Температура воздуха в воскресенье от + 6 до + 12 градусов.

В Киеве в субботу и воскресенье без осадков. В воскресенье появится порывистый до штурмового ветер. Температура воздуха около + 5 градусов.