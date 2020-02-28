Суд опроверг заявление "1+1 медиа" о решении о незаконности обысков СБУ

28 февраля, 2020, 22:11

Шевченковский районный суд Киева опроверг информацию о признании незаконным обыска у журналиста телеканала "1+1" Дениса Данько, которое распространила пресс-служба группы "1+1 медиа" в четверг

Об этом сообщает заявила пресс-служба суда в соцсети Facebook.

"27 февраля 2020 года следственный судья Шевченковского районного суда г. Киев рассмотрел жалобу адвоката Здоровца С. В., в интересах Данько Д. М., на бездействие следователей Главного следственного управления Службы безопасности Украины, которое заключается в невозвращении временно изъятого имущества", - сообщили в суде.

По итогам рассмотрения судья принял решение удовлетворить жалобу и обязать следователей вернуть Данько имущество, изъятое при обыске 5 февраля 2020 года.

"Отдельно обращаем внимание, что судья не давал оценки законности проведения следователями указанного обыска", - отмечают в суде.