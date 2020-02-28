Суд опроверг заявление "1+1 медиа" о решении о незаконности обысков СБУ
28 февраля, 2020, 22:11
Шевченковский районный суд Киева опроверг информацию о признании незаконным обыска у журналиста телеканала "1+1" Дениса Данько, которое распространила пресс-служба группы "1+1 медиа" в четверг
Об этом сообщает заявила пресс-служба суда в соцсети Facebook.
"27 февраля 2020 года следственный судья Шевченковского районного суда г. Киев рассмотрел жалобу адвоката Здоровца С. В., в интересах Данько Д. М., на бездействие следователей Главного следственного управления Службы безопасности Украины, которое заключается в невозвращении временно изъятого имущества", - сообщили в суде.
По итогам рассмотрения судья принял решение удовлетворить жалобу и обязать следователей вернуть Данько имущество, изъятое при обыске 5 февраля 2020 года.
"Отдельно обращаем внимание, что судья не давал оценки законности проведения следователями указанного обыска", - отмечают в суде.
- Вчера пресс-лужба канала распространила информацию, что Шевченковский районный суд г. Киев признал незаконным проведение обыска в доме и изъятие имущества у журналиста телеканала "1_1" Дениса Данько.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-