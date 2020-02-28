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Espreso.tvОбществоСуд обязал прекратить производство, по которому меня вызвали в ГБР, - Порошенко

Суд обязал прекратить производство, по которому меня вызвали в ГБР, - Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований

Сообщает Еспресо.TV .

"Я хочу подчеркнуть, что мы с нашими адвокатами только что вернулись из Шевченковского суда Киева. Судья приняла решение отменить постановление следователя об отказе нам в закрытии уголовного дела по которой мы сегодня приглашены на допрос. Постановление отменено. Судья приняла решение обязать следователя рассмотреть закрытии уголовного дела в связи с отсутствием события преступления ", - сказал Порошенко.

  • Ранее адвокаты Порошенко обжаловали принудительный привод на допрос в апелляционном суде и подали жалобы в СБУ, Офиса генпрокурора, Высшего совета правосудия и Печерского районного суда.
  • Киевский апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов Порошенко на его принудительном приводе на допрос в ГБР.
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