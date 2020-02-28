Суд обязал прекратить производство, по которому меня вызвали в ГБР, - Порошенко

28 февраля, 2020, 10:30

Сообщает Еспресо.TV .

"Я хочу подчеркнуть, что мы с нашими адвокатами только что вернулись из Шевченковского суда Киева. Судья приняла решение отменить постановление следователя об отказе нам в закрытии уголовного дела по которой мы сегодня приглашены на допрос. Постановление отменено. Судья приняла решение обязать следователя рассмотреть закрытии уголовного дела в связи с отсутствием события преступления ", - сказал Порошенко.