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Espreso.tvОбществоСтолкновения на рынке "Барабашово" в Харькове: прокуратура объявила 56 подозрений участникам

Столкновения на рынке "Барабашово" в Харькове: прокуратура объявила 56 подозрений участникам


фото: hk.npu.gov.ua
Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении 56 участникам столкновений на рынке "Барабашово" в Харькове

Об этом сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

Как отметили правоохранители, всем сообщено о подозрении в организации массовых беспорядков.

"Всем указанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК Украины (массовые беспорядки), в Киевский районный суд внесено ходатайство об избрании указанным лицам меры", - сообщили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Также на данный момент правоохранители устанавливают всех участников с обеих сторон, принимавших активное участие в массовых беспорядках.

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