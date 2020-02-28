Столкновения на рынке "Барабашово" в Харькове: прокуратура объявила 56 подозрений участникам
28 февраля, 2020, 22:34
Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении 56 участникам столкновений на рынке "Барабашово" в Харькове
Об этом сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.
Как отметили правоохранители, всем сообщено о подозрении в организации массовых беспорядков.
"Всем указанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК Украины (массовые беспорядки), в Киевский районный суд внесено ходатайство об избрании указанным лицам меры", - сообщили в прокуратуре.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
Также на данный момент правоохранители устанавливают всех участников с обеих сторон, принимавших активное участие в массовых беспорядках.
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