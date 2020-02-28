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Espreso.tvОбществоСША закрыли крупнейшую военную базу за пределами страны из-за коронавируса

США закрыли крупнейшую военную базу за пределами страны из-за коронавируса


фото: reuters
Соединенные Штаты закрыли крупнейшую за пределами страны военную базу в Южной Корее из-за выявленных случаев коронавируса у военнослужащих

Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что в Южной Корее заразились коронавирусом один американский военнослужащий, а также один сотрудник Вооруженных сил США и член семьи одного из сотрудников.

Также из-за вспышки коронавируса были отменены совместные командно-штабные учения американских и южнокорейских военных в Южной Корее.

Напомним, накануне Южная Корея и США отложили военные учения из-за вспышки коронавируса.

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