Скауты "Милана" просматривали трех футболистов "Шахтера" во время матча с "Бенфикой"
28 февраля, 2020, 00:12
Скауты "Милана" следили за футболистами "Шахтера" Тайсоном, Додо и Аланом Патриком в матче Лиги Европы против "Бенфики"
Об этом сообщает Calciomercato .
Скауты итальянского "Милана" посетили матч 1/16 финала Лиги Европы "Бенфика" - "Шахтер" (3: 3). На котором просмотрели трех исполнителей "горняков" и трех футболистов "орлов"
В составе "Шахтера" "Милан" интересует Тайсон, Додо и Алан Патрик. Вингера итальянцы пытались подписать прошлым летом, однако предложение было недостаточным для "горняков".
Среди исполнителей "Бенфики" для "Милана" интересные - Шикинья, Рафа Силва и Флорентину.
- 27 февраля во втором матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА донецкий "Шахтер" сыграл вничью с лиссабонской "Бенфикой" 3: 3 , и по сумме двух матчей вышел в следующий раунд турнира.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-