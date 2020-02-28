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Espreso.tvСпортСкауты "Милана" просматривали трех футболистов "Шахтера" во время матча с "Бенфикой"

Скауты "Милана" просматривали трех футболистов "Шахтера" во время матча с "Бенфикой"


фото: shakhtar.com
Скауты "Милана" следили за футболистами "Шахтера" Тайсоном, Додо и Аланом Патриком в матче Лиги Европы против "Бенфики"

Об этом сообщает Calciomercato .

Скауты итальянского "Милана" посетили матч 1/16 финала Лиги Европы "Бенфика" - "Шахтер" (3: 3). На котором просмотрели трех исполнителей "горняков" и трех футболистов "орлов"

В составе "Шахтера" "Милан" интересует Тайсон, Додо и Алан Патрик. Вингера итальянцы пытались подписать прошлым летом, однако предложение было недостаточным для "горняков".

Среди исполнителей "Бенфики" для "Милана" интересные - Шикинья, Рафа Силва и Флорентину.

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