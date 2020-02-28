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Espreso.tvОбществоШтурм горсовета в Жмеринке: полиция объявила подозрения в хулиганстве

Штурм горсовета в Жмеринке: полиция объявила подозрения в хулиганстве


фото: zhmerynka.city
Сотрудники местной полиции сообщили о подозрении в хулиганстве 19 лицам, которые 27 февраля применили силу к депутатам Жмеринской городского совета и полицейских

Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного органа.

"27 февраля 19 лицам, совершившим противоправные действия в помещении Жмеринского городского совета, применили физическую силу к полицейским при исполнении служебных обязанностей и к депутатам горсовета, объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство)", - говорится в сообщении.

Им грозит до семи лет лишения свободы.

"Задержанные находятся в изоляторах временного содержания. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании правонарушителям меры пресечения - содержание под стражей", - сообщает пресс служба.

Во время задержания правонарушителей пострадали работники полиции. По состоянию на утро, 28 февраля, в больницу обратились 10 полицейских, 4 из них - госпитализированы.

  • 27 февраля в 11:00 20 мужчин в масках ворвались в горсовет Жмеринки и пытались прервать заседание депутатов.
  • Полиция открыла две уголовные дела и задержала 19 человек в результате штурма городского совета в Жмеринке Винницкой области.

 

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