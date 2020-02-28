СБУ разоблачила схему присвоения киевской земли на 800 млн грн

28 февраля, 2020, 18:00

377 га земель столичной громады при содействии бывшего руководства Главного управления Госгеокадастра в Киеве и ряда коммунальных предприятий вывели из собственности города

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Служба безопасности Украины разоблачила факт незаконного завладения сотнями гектаров земель столичной громады при содействии бывшего руководства Главного управления Госгеокадастра в Киеве и ряда коммунальных предприятий, что нанесло громаде ущерб на сумму почти 800 млн гривен. По версии следствия, вышеуказанные должностные лица в 2016-2019 годах способствовали незаконному выводу земельных участков в Оболонском, Деснянском и Дарницком районах Киева общей площадью 377 гектаров из коммунальной собственности. По предварительной информации, участки нелегально переоформили в пользование на физических лиц для дальнейшей перепродажи под застройку. Благодаря оперативному реагированию сотрудников Службы безопасности Украины, организаторы сделки не успели перевести большинство участков в собственность подставных лиц.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины проведен ряд обысков в помещениях государственных учреждений и по адресам проживания фигурантов дела. Во время следственных действий правоохранители изъяли документацию, ставшую основанием для незаконной перерегистрации участков, электронные носители информации, которые содержат важные сведения для досудебного расследования. Продолжается экспертиза для установления полного размера причиненного государству ущерба из-за противоправной деятельности должностных лиц. Сейчас принимаются процессуальные меры для возвращения незаконно отчужденных земельных участков в собственность громады Киева. Мероприятия по разоблачению сделки проводились ГУ СБУ в г. Киев и Киевской области совместно со следователями ГСУ СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.