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Espreso.tvОбществоС марта Украина начнет виртуальный импорт газа из Словакии, - Макогон

С марта Украина начнет виртуальный импорт газа из Словакии, - Макогон


фото: reuters
С 1 марта 2020 года Украина сможет отбирать российский газ, поставляемый в Словакию через территорию Украины, без физического вывоза его за границу

Об этом сообщил руководитель Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

Сейчас Украина делает виртуальный импорт только из Польши, одновременно именно в направлении Словакии через Украину транспортируется подавляющее большинство газа.

Возможность делать виртуальный импорт газа из Словакии расширит возможности для импорта газа в Украину и уменьшит фактические затраты на такой импорт.

"В дополнение к мощностям точки соединения" Будинце ", используемые для импорта природного газа в Украину с 2014 года, Eustream и Оператор ГТС Украины в соответствии с подписанным соглашением о взаимодействии для точки соединения" Вельки Капушаны "-" Ужгород "запускают виртуальный реверс ", - отметили там.

Известно, что объем виртуального импорта из Словакии пока ограничено до 10 млн кубометров в сутки.

Виртуальный импорт газа происходит путем взаимного зачета газовых потоков между странами. Например, если из России в Словакию транспортируется 1 млн кубометров газа через Украину, а Украина захочет приобрести в Словакии 100000 кубометров газа, то фактически в Словакию поступит 900 000 кубометров газа, а остальные Украина отберет на пути его транспортировки.

 

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