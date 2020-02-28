С марта Украина начнет виртуальный импорт газа из Словакии, - Макогон
Об этом сообщил руководитель Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.
Сейчас Украина делает виртуальный импорт только из Польши, одновременно именно в направлении Словакии через Украину транспортируется подавляющее большинство газа.
Возможность делать виртуальный импорт газа из Словакии расширит возможности для импорта газа в Украину и уменьшит фактические затраты на такой импорт.
"В дополнение к мощностям точки соединения" Будинце ", используемые для импорта природного газа в Украину с 2014 года, Eustream и Оператор ГТС Украины в соответствии с подписанным соглашением о взаимодействии для точки соединения" Вельки Капушаны "-" Ужгород "запускают виртуальный реверс ", - отметили там.
Известно, что объем виртуального импорта из Словакии пока ограничено до 10 млн кубометров в сутки.
Виртуальный импорт газа происходит путем взаимного зачета газовых потоков между странами. Например, если из России в Словакию транспортируется 1 млн кубометров газа через Украину, а Украина захочет приобрести в Словакии 100000 кубометров газа, то фактически в Словакию поступит 900 000 кубометров газа, а остальные Украина отберет на пути его транспортировки.
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