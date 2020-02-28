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Espreso.tvОбществоС касс киевского метро исчезли банковские терминалы. На очереди - зеленые карточки

С касс киевского метро исчезли банковские терминалы. На очереди - зеленые карточки

В киевском метро из касс убрали банковские терминалы. Это один из этапов вывода из обращения зеленой карты

Об этом сообщает пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макогон, передает Украинская правда.

"Завершается переход на систему электронного билета. Выводится из обращения зеленая карточка, и оборудование, которое ее обслуживало, также отключается ", - комментирует Макогон.

Рассчитаться в кассах метро теперь можно только наличными. Ранее пополнить зеленые карточки можно было банковской карточкой.

Впоследствии в кассах подсоединят новое оборудование для синих карт, можно будет пополнить банковской карточкой.

Зеленую карту для проезда в метро можно будет приобрести и пополнить с 1 апреля 2020 года. Использовать поездки можно будет в течение года.

  • Напомним, с 1 апреля 2020 года наземный киевский транспорт и метрополитен полностью переходят на электронный билет. Разовый проход в метро будет происходить по QR-билетами, проехаться по купленным к этому жетонами будет невозможно.

 

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