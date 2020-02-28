С касс киевского метро исчезли банковские терминалы. На очереди - зеленые карточки
28 февраля, 2020, 14:18
В киевском метро из касс убрали банковские терминалы. Это один из этапов вывода из обращения зеленой карты
Об этом сообщает пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макогон, передает Украинская правда.
"Завершается переход на систему электронного билета. Выводится из обращения зеленая карточка, и оборудование, которое ее обслуживало, также отключается ", - комментирует Макогон.
Рассчитаться в кассах метро теперь можно только наличными. Ранее пополнить зеленые карточки можно было банковской карточкой.
Впоследствии в кассах подсоединят новое оборудование для синих карт, можно будет пополнить банковской карточкой.
Зеленую карту для проезда в метро можно будет приобрести и пополнить с 1 апреля 2020 года. Использовать поездки можно будет в течение года.
- Напомним, с 1 апреля 2020 года наземный киевский транспорт и метрополитен полностью переходят на электронный билет. Разовый проход в метро будет происходить по QR-билетами, проехаться по купленным к этому жетонами будет невозможно.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-