С касс киевского метро исчезли банковские терминалы. На очереди - зеленые карточки

28 февраля, 2020, 14:18

В киевском метро из касс убрали банковские терминалы. Это один из этапов вывода из обращения зеленой карты

Об этом сообщает пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макогон, передает Украинская правда.

"Завершается переход на систему электронного билета. Выводится из обращения зеленая карточка, и оборудование, которое ее обслуживало, также отключается ", - комментирует Макогон.

Рассчитаться в кассах метро теперь можно только наличными. Ранее пополнить зеленые карточки можно было банковской карточкой.

Впоследствии в кассах подсоединят новое оборудование для синих карт, можно будет пополнить банковской карточкой.

Зеленую карту для проезда в метро можно будет приобрести и пополнить с 1 апреля 2020 года. Использовать поездки можно будет в течение года.