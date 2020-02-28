С 1 марта под Радой появится почетный караул из нацгвардейцев
28 февраля, 2020, 21:57
С 1 марта в Украине начинают церемониал почетного караула возле Верховной Рады. Его будут нести нацгвардейцы, которые также будут поднимать государственный флаг
Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.
Нацгвардейцы будут нести караул под парламентом только по выходным и в праздничные дни.
"Несение почетного караула Национальной гвардии Украины и поднятие государственного флага перед зданием Верховной Рады Украины станет постоянным церемониалом чествования государственных символов", - говорится в сообщении.
Впервые почетный караул заступит под стенами Рады в воскресенье, 1 марта. Торжественное мероприятие запланировано на 12:00 возле центрального входа в Верховную Раду.
В нем примут участие спикер парламента Дмитрий Разумков, народные депутаты и представители общественности.
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