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Espreso.tvОбществоС 1 марта под Радой появится почетный караул из нацгвардейцев

С 1 марта под Радой появится почетный караул из нацгвардейцев

С 1 марта в Украине начинают церемониал почетного караула возле Верховной Рады. Его будут нести нацгвардейцы, которые также будут поднимать государственный флаг

Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.

Нацгвардейцы будут нести караул под парламентом только по выходным и в праздничные дни.

"Несение почетного караула Национальной гвардии Украины и поднятие государственного флага перед зданием Верховной Рады Украины станет постоянным церемониалом чествования государственных символов", - говорится в сообщении.

Впервые почетный караул заступит под стенами Рады в воскресенье, 1 марта. Торжественное мероприятие запланировано на 12:00 возле центрального входа в Верховную Раду.

В нем примут участие спикер парламента Дмитрий Разумков, народные депутаты и представители общественности.

 

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