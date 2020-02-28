Рынок электронных денег в Украине за год вырос вдвое, - Нацбанк

28 февраля, 2020, 14:44

По 2019-й год рынок электронных денег в Украине вырос более чем вдвое

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В Нацбанке связывают это с ростом интереса участников рынка к этому платежного инструмента.

Так, в 2019 году по сравнению с 2018-м годом произошел существенный рост:

- объемов выпущенных электронных денег - почти в 2,5 раза до 203 млн грн,

- объемов операций с электронными деньгами - более в 2,3 раза до 16,7 млрд грн.

В то же время количество электронных кошельков выросло не так существенно и достигло 74 млн штук, рост составил 18%.

В Нацбанке напоминают, что максимальная сумма электронных денег, которая может храниться на электронном устройстве:

- что не пополняется, составляет 4 тыс. Грн;

- пополняемый - 14000 грн (сумма расчетов по таким устройством не может превышать 62 тыс. грн в год).