Рынок электронных денег в Украине за год вырос вдвое, - Нацбанк
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
В Нацбанке связывают это с ростом интереса участников рынка к этому платежного инструмента.
Так, в 2019 году по сравнению с 2018-м годом произошел существенный рост:
- объемов выпущенных электронных денег - почти в 2,5 раза до 203 млн грн,
- объемов операций с электронными деньгами - более в 2,3 раза до 16,7 млрд грн.
В то же время количество электронных кошельков выросло не так существенно и достигло 74 млн штук, рост составил 18%.
В Нацбанке напоминают, что максимальная сумма электронных денег, которая может храниться на электронном устройстве:
- что не пополняется, составляет 4 тыс. Грн;
- пополняемый - 14000 грн (сумма расчетов по таким устройством не может превышать 62 тыс. грн в год).
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