Россия проводит испытания гиперзвукового оружия, - Шойгу

28 февраля, 2020, 12:58

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об испытаниях новейшего гиперзвукового оружия

Об этом сообщают росСМИ.

Шойгу отметил, что "все это позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота".

"Продолжаются испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового. Все это позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота и других флотов ВМФ России", - заявил он.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил , что наличие гиперзвукового оружия в Российской Федерации сделало бессмысленными расходы других стран на военное сдерживание РФ. По его словам, система противоракетной обороны Запада направлена на обезвреживание ядерного потенциала России.

Он также заявил, что СССР и Россия якобы "никогда не стремились создавать угрозы для других стран", но при этом рассказал о планах создания новых межконтинентальных ракет.