Россия проводит испытания гиперзвукового оружия, - Шойгу
Об этом сообщают росСМИ.
Шойгу отметил, что "все это позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота".
"Продолжаются испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового. Все это позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота и других флотов ВМФ России", - заявил он.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил , что наличие гиперзвукового оружия в Российской Федерации сделало бессмысленными расходы других стран на военное сдерживание РФ. По его словам, система противоракетной обороны Запада направлена на обезвреживание ядерного потенциала России.
Он также заявил, что СССР и Россия якобы "никогда не стремились создавать угрозы для других стран", но при этом рассказал о планах создания новых межконтинентальных ракет.
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